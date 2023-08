Pp1, la Provincia vende l'area a 6,1 milioni di euro: pronta per lo studentato da 550 posti

La Provincia di Padova ha raggiunto un importante traguardo, con la firma oggi dal notaio per la vendita dell'area nota come "PP1" al soggetto intenzionato a realizzare uno studentato da 550 posti. Con il completamento della vendita - per la cifra complessiva di 6,1 milioni di euro - si stabilisce un passo importante per il progresso del progetto che darà nuova vita all'area.

«Risolto caso decennale»

«La stipula di questo atto rappresenta la conclusione di una lunga e complessa vicenda che ha radici risalenti a oltre dieci anni fa - commenta il presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani - .Grazie all'accordo tra le parti interessate si è finalmente giunti a una soluzione positiva, un passo significativo per il miglioramento dell'ambiente urbano e l'offerta di servizi per la città. Ciò dimostra l'impegno dell’amministrazione e il suo successo nello sciogliere nodi che a lungo hanno imbrigliato questa area, che ha mostrato diverse criticità e che fin dai primi giorni del mio insediamento come sindaco avevo preso l’impegno di affrontare e risolvere. Ringrazio i tecnici della Provincia, che con grande competenza hanno lavorato a questo accordo, e tutti coloro che hanno contribuito affinché questa parte importante della città abbia una nuova vita», conclude Giordani.

La permuta Stonehill Antenore

Contestualmente alla vendita è avvenuta la permuta tra l'area ora del fondo Stonehill e la porzione di proprietà di parco Antenore srl, decisiva per consentire l'attuazione del piano urbanistico complessivo previsto sull'area.