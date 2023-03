Allarme siccità, pronta l'ordinanza della Regione: nessun razionamento dell'acqua

L'annuncio del presidente Luca Zaia: «L'ordinanza la firmerò se non già stasera, siamo in un livello di allerta lieve, non siamo ancora ad un livello di allerta che mi permette di firmare un'ordinanza e imponendo dei razionamenti, non lo vorrei mai fare, spero che piova. Nell'ordinanza ci sono già alcune indicazioni»

Vista la situazione particolarmente critica delle risorse idriche del Veneto il presidente della Regione Luca Zaia si appresta a firmare una prima ordinanza anti-siccità che tuttavia non prevede per ora il tanto temuto razionamento. Nel documento che sarà firmato al più tardi domani, 15 marzo, sono presenti alcune prime indicazioni da seguire rivolte ai cittadini ma non solo. «Sensibilizza in maniera ufficiale e con un atto formale i cittadini e le istituzioni che si riferiscono ai cittadini in maniera tale che l'acqua non sia sprecata» ha spiegato Zaia «l'irrigazione dei giardini, piuttosto che il pozzo artesiano a gittata continua che che sta li a continuare a sprecare acqua quando si potrebbe chiudere una saracinesca con una valvola evitando lo spreco dell'acqua».