Sicurezza sul lavoro, Venturini: «Inaccettabile che Anmil non abbia ancora ricevuto i fondi che le spettano»

Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, interviene sul tema della sicurezza sul lavoro il giorno dopo la giornata nazionale dedicata al tema. «Tutti siamo impegnati per assicurare la sicurezza di chi si reca sul posto di lavoro: quando qualcuno si infortuna o addirittura perde la vita mentre sta lavorando, è un dramma ma anche una sconfitta per il sistema nel suo complesso» sostiene Venturini.

Anmil

«E’ importante che le istituzioni e le aziende facciano la loro parte ma, a fianco di questo, serve anche un’importante opera di sensibilizzazione e di assistenza alle vittime degli infortuni e ai loro familiari che svolge ad esempio una realtà come l’Anmil, cioè l’associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro - prosegue Venturini - .Questa associazione rischia di morire perché ancora attende dallo stato l’erogazione delle somme dovute dal 2017 dopo che tra il 2013 ed il 2016 ha ricevuto solo acconti. Questa associazione svolge una funzione molto importante, conta su oltre 650 lavoratori e 106 sedi presenti in tutta Italia e ogni giorno assicura assistenza ed aiuto a tutte le persone che sono vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali. Il ritardo nell’erogazione dei contributi è già di per sé un disagio che in questo particolare periodo diventa ancora più grave. Sarebbe intollerabile se, a causa di questi ritardi, l’associazione fosse costretta a terminare la propria attività lasciando così senza assistenza fasce di lavoratori fragili come quelli che aiuta quotidianamente. Ecco il motivo per cui con una mozione ho chiesto alla Regione del Veneto di far pressione con il Governo per sbloccare questa situazione ed erogare al più presto i fondi che spettano all’Anmil».