Venturini: «Agire subito per il contenimento dei cinghiali, la situazione è insostenibile»

Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale ha scritto una nota all’assessore regionale alla caccia e pesca, Cristiano Corazzari, chiedendo di intervenire con la massima urgenza per la gestione del problema dei cinghiali che proprio in questi giorni stanno ancora devastando diverse piantagioni. La situazione di devastazione causata nel territorio delle Vallette e zone circostanti fra Ospedaletto Euganeo e Este dai cinghiali è solo un esempio dei disagi creati dalla presenza eccessiva di Ungulati.

I cinghiali

«La situazione sta degenerando e non è possibile attendere, sono necessari interventi operativi e immediati – dice Venturini – ricevo moltissime segnalazioni da parte di coltivatori che sono letteralmente allo stremo. Nemmeno le ronde notturne, organizzate per difendere le piantagioni, hanno più effetto e interi ettari seminati a mais sono oggetto di attacchi da parte dei cinghiali. So che è stato redatto il nuovo piano di controllo del cinghiale che è in attesa di parere dell’ISPRA, ma credo sia indispensabile agire subito, eventualmente d’intesa con l’Ente Parco Colli, assumendo decisioni urgenti ed incaricando dell’organizzazione la polizia provinciale, potrebbe delimitarsi un territorio ricompreso fra l’Ente Parco Colli e i territori circostanti infestati dai cinghiali, “zona di transizione”, applicando una metodologia in via d’urgenza in analogia a quella adottata dal Parco Colli. L’Ente Parco potrebbe essere coinvolto richiedendo la disponibilità a mettere a disposizione da subito i Selecontrollori idoneamente formati, volontari o in pianta stabile. I cittadini sono esasperati e non possono più aspettare, servono provvedimenti urgenti che vengano incontro subito ai bisogni dei cittadini, degli agricoltori, degli allevatori».