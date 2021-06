Ospedale di Schiavonia Covid-free, Venturini: «È una bellissima giornata»

«È una bellissima giornata perché l’ospedale Madre Teresa di Calcutta è finalmente tornato a contare zero pazienti di Covid. Siamo tutti emozionati e sollevati per questo dato così importante, ma in questo momento il mio pensiero non può che andare a tutte le persone che in questa struttura hanno perso la vita, a quelle che hanno sofferto, alla straordinaria dedizione e passione dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari. È anche per rispettare queste fatiche, queste sofferenze e questi dolori che dobbiamo continuare ad essere prudenti, facendo tutti la nostra parte perché queste situazioni di crisi non si verifichino più»: questo il commento di Elisa Venturini, vicesindaco di Casalserugo e capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale