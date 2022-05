Venturini scrive a BusItalia: «Monopattini in custodia prima di salire sui mezzi»

«Mettere i monopattini in una custodia prima di salire sui mezzi pubblici». La consigliera regionale di Forza Italia Elisa Venturini scrive a Busitalia affinché si valutino anche istituti di vigilanza privati per le zone a rischio.

La lettera

«Ho chiesto che l’azienda faccia una comunicazione all’utenza, con la quale si chieda, a chi usa i mezzi pubblici, di riporre i monopattini elettrici nelle apposite custodie prima di salire sull’autobus o sul tram - racconta Venturini - .Sembra una cosa semplice e scontata ma in realtà accade spesso che gli utenti salgano sui mezzi con il monopattino aperto. Ovvio che questa prassi generi difficoltà sia per gli altri utenti che per i dipendenti, arrivando anche ad essere fonte di situazioni di tensione. Per questo introdurre una regola semplice e chiara, come quella di chiedere agli utenti di chiudere il monopattino prima di salire, può essere una cosa utile. Al tempo stesso - chiude Venturini - visti i frequenti episodi di aggressione ai danni dei dipendenti del servizio di trasporto pubblico locale che si sono verificati spesso in luoghi ‘sensibili’ come i capolinea, penso sia opportuno valutare la possibilità di aumentare il controllo e la sicurezza in quelle zone, magari affidandosi anche ad aziende di vigilanza private la cui sola presenza potrebbe già risultare determinante come forma di deterrenza».