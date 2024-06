Vera Slepoj, il ricordo di Giordani: «Se ne va una cara amica»

«Se ho in ricordo particolare di lei? Si, ma è privato». Il sindaco Sergio Giordani, visibilmente commosso, ha ricordato Vera Slepoj entrando nella Basilica del Santo per l'ultimo saluto alla filosofa e scrittrice. «Quando l'ho saputo sono rimasto di sale. Era una grande amica sia mia che della mia famiglia. Una persona che guardava sempre al futuro, mi ha insegnato moltissimo», ha detto il primo cittadino di Padova. «Non solo la nostra città, abbiamo perso una grande persona», ha ribadito Giordani.

Tra coloro che non hanno voluto mancare alle esequie di Vera Slepoj anche l'imprenditore Urbano Cairo, che è arrivato pochi minuti dall'inizio delle celebrazioni. «La dottoressa Slepoj la conoscevo come una persona molto in gamba, con un grande intuito di comprendere gli altri, di entrarci in relazione. Ho un ricordo speciale di lei», ha detto ricordando anche le sue tante collaborazioni con le riviste del Gruppo Cairo.