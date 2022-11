Verdi: «Dobbiamo ridurre le emissioni. L'amministrazione chiarisca per sempre cosa vuole alla Prandina»

«Dalla Cop 27 non sono arrivate buone notizie. Anzi, nessun Paese, tanto meno l'Italia, ha ancora raggiunto gli obiettivi, fissati nelle COP precedenti, per contenere l'aumento della temperatura media entro la soglia critica di 1,5 °C . Sono le emissioni di Co2 la principale causa della crisi climatica e dei suoi effetti sempre più devastanti» racconta Giovanni Corboli esponente dei giovani di Europa Verde Padova.

I verdi

«Dobbiamo fare tutti la nostra parte per ridurre le emissioni climalteranti, anche nel nostro piccolo, come singoli e come città. Sono tante le azioni possibili per contrastare la febbre del Pianeta. Europa Verde Padova ne propone due, tra loro collegate, rivolte sia al singolo cittadino che all'amministrazione comunale - prosegue Corboli - Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale sono molteplici: piante ed alberi - ricorda Corbioli - immagazzinano carbonio, che aiuta a limitare il cambiamento climatico. Perciò è importantissimo che il Comune aumenti verde ed alberi in città, cominciando col mantenere l'impegno di trasformare i 36mila metri quadrati dell'ex Prandina in un grande parco pubblico».

Il Kit mangia Co2

«Tutti i singoli cittadini - dichiara Lucio Passi esponente di Europa Verde Padova - possono contribuire a stoccare la Co2 in eccesso. Anche una pianta in più nella propria abitazione, balcone o giardino aiuta. Abbiamo realizzato un “Kit mangia Co2” composto da un giovane bambù sempreverde (vedi foto), la scheda per la sua cura e il vademecum Dieci mosse per ridurre le tue emissioni. Perché abbiamo scelto il bambù? E’ tra le piante al mondo che assorbe più anidride carbonica, come dimostra l'ampia letteratura scientifica. Un ettaro di bambù gigante stocca fino a 16 volte Co2 di un equivalente bosco di conifere. Chiaramente non stiamo proponendo di creare "bambuseti" nei parchi cittadini, obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini a comportamenti sostenibili. Il kit può essere prenotato subito su www.padovaverde.org e ritirato Sabato 26 in Piazza dei Signori, dalle 9.30 alle 13, al banco appositamente allestito vicino alla Torre dell'Orologio. Una quota di Kit sarà disponibile anche per chi non prenota, però fino ad esaurimento scorte: meglio affrettarsi perché sono limitate».

L’appello

«Sempre al banco di Europa Verde sarà possibile firmare di persona l'appello “Diamo nuova vita ai 35mila metri quadrati di verde abbandonato dell'ex caserma Prandina (vedi sotto). Con questa petizione intendiamo rilanciare le proposte di riqualificazione dell’area presentate all’incontro pubblico del 22 ottobre al Vicesindaco Micalizzi e all’Assessore Ragona, che davanti a cento persone le accolsero verbalmente. Con la forza dei cittadini che firmeranno faremo in modo che non cadano nel dimenticatoio. Infine - conclude Passi - l'appello è stato inviato oggi a centinaia di associazioni cittadine, affinché a loro volta esercitino forme di pressione sull'Amministrazione comunale».