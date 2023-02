Verdi per l'Italia: «Giordani chiarisca i progetti sulle palazzine di piazzale Boschetti»

«Apprendiamo alla buonora che, dopo la modifica del progetto i posti auto saranno 100. La chiusura di una corsia di Via Trieste comporterà per i residenti la sparizione dei loro posti auto, obbligandoli ad abbonarsi e spendere quattrini per parcheggiare?». La voce è quella di Domenico Minasola di Verdi per l'Italia, anche se la corsia di cui parla non riguarda più il progetto ed è già stata "sconfessata" da aministrazione e privati. Non sarà chiusa, ma rimarrà com'è adesso. Resta il nodo delle palazzine Liberty già sollevato dal leghist Ubaldo Lonardi, per cui ci sono in corso perizie comunali per verificare la conformità del progetto apprpvato dal Consiglio comunale rispetto a quello che verrà avviato dalla società, che ne ha ottenuto la proprietà grazie alla permuta con l'area del parco Iris. Società che è pronta a realizzare un residence per anziani di alto livello.

«Inoltre chiediamo – dichiarano il presidente Domenico Minasola e il vice presidente Sebastiano Arcoraci di Verdi per l’Italia - a questa Amministrazione perché la cosiddetta “vela” va ora tutta ai privati? Ci auguriamo che, anche se involontariamente, non siano i segnali di una eventuale speculazione immobiliare. Non solo, ma il cosiddetto futuro parco a noi appare un semplice giardinetto di condominio. Perché, allora, non realizzare proprio un vero parco urbano, rispettando i criteri di superficie richiesta affinchè esso sia veramente degno di un simile nome? Perché la segnaletica attuale, orizzontale pur di colori sgargianti, non verrà modificata? Oggi è fonte solo di confusione sulle funzioni che quel sedime deve prioritariamente avere».

«L’idea del park sotterraneo rispecchia la nostra posizione su analoga soluzione per l'ex Prandina, da noi ampiamente illustrata in passato. Tutt’oggi il futuro di questa strategica area appare schiava di una grande confusione. L'Amministrazione convochi un'assemblea pubblica e ne discuta con i cittadini, solo così – concludono gli esponenti di Verdi per l’Italia -le decisioni prossime godranno di trasparenza o si darà adito a potenziali sospetti che non devono assolutamente manifestarsi per nebbiose decisioni».