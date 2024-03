Partita da Padova la staffetta fino a casa Regeni per chiedere verità e giustizia per Giulio

L'associazione 1514 "Oltre il Muro" ha organizzato per i giorni 2 e 3 marzo una staffetta podistica che unirà Padova a Fiumicello Villa Vicentina in Friuli, paese dove risiedono i genitori di Giulio Regeni. Un tragitto di 150 km che si snoderà lungo la riviera del Brenta, la zona del Piave e del Livenza raggiungendo il comune friulano. L'iniziativa si pone l'obiettivo di sensibilizzare sulla triste vicenda del nostro connazionale rapito, torturato e ucciso otto anni fa in Egitto, omicidio per il quale è in corso una estenuante battaglia legale condotta da Paola e Claudio Regeni e dall'avvocata Alessandra Ballerini. La risposta dei gruppi podistici coinvolti è stata immediata ed entusiasta: Limena Run, GPDS Albignasego, GP Maserà, Oll Scars e il gruppo sportivo dei Vigili del fuoco di Venezia si passeranno il testimone nelle sei tappe programmate.