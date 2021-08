Vertenza Grafica Veneta: primo incontro in Prefettura senza esito, tutto rinviato a lunedì prossimo

Nulla di fatto nel secondo incontro tra le parti. Incontro positivo per il legale dell'azienda, meno soddisfatti Cgil Fiom e Adl Cobas che denunciano: «L'azienda tenta di scavalcare i sindacati per trovare accordi direttamente con i lavoratori»

si è tenuto il secondo incontro con la presenza di Adl Cobas, Cgil, Slc e Fiom e il legale di Grafica Veneta, l'avvocato Spata, in prefettura. Obietttivo risolvere la situazione dei lavoratori coinvolti nella vicenda Grafica Veneta/BM service. Nonostante l’intenzione dei sindacati presenti di arrivare a risoluzione nella giornata di oggi, l’azienda ha voluto prendersi ancora del tempo e così un secondo incontro è stato fissato un ulteriore incontro per lunedì 16 agosto, sempre in Prefettura, alle ore 9.30. Quello di lunedì sarà di fatto il primo tavolo tecnico con un confronto sui dati delle presenze, timbrature dei cartellini ecc...

All’incontro erano presenti Dario Verdicchio e Aldo Marturano della Cgil, Giacomo Zanella della Slc Cgil, Loris Scarpa della Fiom Cgil territoriali di Padova, Stefano Pieretti e l'avvocato Sando Capuzzo di Adl Cobas, il vice prefetto vicario Luigi Vitetti, il vice questore vicario Domenico Farinacci e l’avvocato di Grafica Veneta Emanuele Spata.

Il primo a uscire dal Palazzo della Prefettura è l'avvocato Emanuele Spata che si è reso disponibile a rispondere alle domande dei giornalisti. «C'è stata confusione sulle deleghe, non è questione da poco. Noi abbiamo bisogno di capire chi è il nostro interlucotore, vertenza che abbiamo risolto». L'avvocato è poi tornato sulle dichiarazioni rilasciate proprio a Padova Oggi sulla difficoltà di reperire forza lavoro, confermando la sua impressione. Su un punto tutte le parti concordano, il fatto che questi lavoratori per lo più pakistani, sono in difficoltà anche per questioni linguistiche e per il fatto che sono completamente a digiuno di quello che sono i loro diritti. Una situazione che anche l'avvocato Spata ha definito una "piaga sociale".

Stefano Pieretti dell'Adl, su questo concorda anche Loris Scarpa della Fiom, dichiara di non essere soddisfatto di questo nuovo slittamento anche perché, secondo il segretario dei Cobas, Grafica Veneta avrebbe tutta l'intenzione e l'interesse di trovare una intesa con i lavoratori senza passare dalle organizzazioni sindacali. «Lo slittamento di lunedì scorso mirava a questo, ora magari ci riprovano», ironizza Pieretti.

Per il segretario provinciale della Fiom, Loris Scarpa si poteva già oggi risolvere la vertenza. «I problemi che sono sorti riguardano l'atteggiamento dell'azienda che continua a tiare fuori pretesti per prolungare la vertenza e arrivare a chiudere degli accordi diretti con lavoratori che non hanno confidenza con le vertenze sindacali». Anche per Scarpa come per Pieretti la questione sulle deleghe ha una importanza relativa perché «il nostro ruolo è di difendere tutti i lavoratori, non solo quelli iscritti».