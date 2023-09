Trasporto pubblico in crisi, vertice in Comune tra Giordani e De Berti: «Troveremo una soluzione»

Si è svolto oggi, 11 settembre, il primo di sette incontri in calendario nei prossimi giorni, uno per provincia, voluti dalla vicepresidente della Regione Elisa De Berti, organizzati con le aziende del Trasporto Pubblico Locale e con i rispettivi enti di governo, le Province, per fare il punto sulla situazione generale dei trasporti locali. Al tavolo convocato a Palazzo Moroni, assieme alla vicepresidente De Berti affiancata dai tecnici della Regione, il presidente della Provincia Sergio Giordani con il vicepresidente Vincenzo Gottardo e l’amministratore delegato e direttore generale di Busitalia Veneto, Gino Colella.

I contenuti

Durante l’incontro sono stati toccati tutti i punti importanti che riguardano, non solo in provincia di Padova, l’organizzazione del Tpl, dalla significativa diminuzione dell’utenza dopo il Covid, alla carenza di autisti fino all’aumento dei costi di gestione. Si è deciso di riconvocare il tavolo a cadenza periodica fin dalla prossima settimana allargandolo anche a Trenitalia, perché il trasporto locale va visto come un unicum e non come la semplice somma di diverse offerte di trasporto su gomma e su ferro. Uno degli obiettivi è infatti lavorare sull’integrazione dell’offerta di trasporto tra ferro e gomma, con l’obiettivo di evitare le sovrapposizioni inutili, cercare di potenziare i servizi dove la domanda non trova una soddisfacente risposta, assicurando però il servizio su tutto il territorio, ragionando anche sui servizi a chiamata dove sia necessario. Il tavolo lavorerà settimanalmente e conta nel giro di breve tempo di poter arrivare a elaborare delle proposte interessanti che potrebbero essere anche una traccia da proporre nelle altre province della regione.

Le parole di Elisa De Berti

«Con oggi avviamo un pacchetto di incontri che nascono con l’obiettivo di affrontare nel dettaglio le specificità di ogni bacino territoriale, per poi individuare le migliori soluzioni da promuovere a livello locale e nazionale. Sono momenti per ascoltare ed entrare nel merito delle partite che interessano le aziende del Trasporto Pubblico Locale e i rispettivi enti di governo, al fine di avere contezza diretta della situazione di ciascun bacino a livello provinciale. E sono l’occasione per studiare misure di efficientamento aggiuntive del sistema, tra cui l’integrazione tra ferro e gomma, per rendere il sistema del Tpl veneto, che già oggi è tra i migliori a livello nazionale, ancora più performante - commenta la vicepresidente della Regione del Veneto con delega ai Trasporti, Elisa De Berti - .Il trasporto pubblico locale ha un ruolo strategico, ed è per questo che ritengo importante avviare questi tavoli di confronto in cui approfondire i temi dei finanziamenti complessivamente assegnati e in corso di assegnazione, le possibili misure di efficientamento del servizio, la manovra tariffaria, una verifica dello stato di evasione e del sistema sanzionatorio, la problematica della carenza di autisti. Si tratta di incontri di approfondimento tecnico con le aziende di trasporto del ferro, della gomma e dell’acqua- conclude De Berti – .Sulla base degli esiti di questi incontri sarà studiato un pacchetto di proposte di intervento a sostegno del settore. Inoltre sarà l’occasione per iniziare a ragionare sul riordino normativo a cui la Regione del Veneto sta lavorando riguardo alla governance del Tpl in attuazione al Piano Regionale dei Trasporti».