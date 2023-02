Dal vertice all'Ulls 6 alla notizia del primo decesso: 21 febbraio 2020, quando tutto è cominciato

Di questo anniversario, faremmo tutti volentieri a meno. Ricordare quel giorno e cosa ha significato per quelli successivi non è certo un esercizio piacevole per nessuno. Comprensibile anzi il rigetto e un moto di rimozione. Da quel giorno però sono cambiate una serie di cose, alcune di queste oggi sono così consolidate che quasi non ci facciamo più caso. Il giorno è il 21 febbraio 2020.

Sostantivo

La mattina si era sparsa la voce, tra i giornalisti che frequentano i “palazzi”, che nell’aria ci fosse un annuncio da fare, ma non si capiva mica di cosa si trattasse. E neppure chi lo dovesse fare. Come al solito si è bussato a tante porte ma quel giorno risposte non c’erano. Fino a quando, erano circa le 18, si sparge la voce che il Presidente della Regione Zaia, l’assessore regionale Lanzarin, il sindaco di Padova Giordani accompagnato dall’assessore Micalizzi e il Prefetto Franceschelli si fossero dati un appuntamento per un vertice urgente alla sede della Ulss 6. Immediatamente cronisti e operatori tv si sono fiondati in via Scrovegni per capire cosa stesse accadendo. A un tratto si palesa la parola pandemia. Accompagnata dal sostantivo pericolo, ma quello è.

Venerdì 21

Quella sera, era venerdì, alla fine del vertice, il Presidente Zaia usò queste parole dopo aver annunciato di due casi di Coronavirus in provincia di Padova, a Vo’: «Svuotiamo progressivamente su mia scelta l’intero ospedale di Schiavonia, contiamo di farlo in 5-6 giorni. Ho già dato disposizioni alla protezione civile che allestisca lì un primo campo base con le tende riscaldate. Faremo lo screening a tutti i pazienti e al personale dell'ospedale che possono aver avuto rapporti con i due malati, lo stesso per i cittadini di Vo' con i quali hanno avuto contatti. Disponiamo inoltre, a Vo’, la chiusura di tutti i luoghi pubblici tra bar, scuole e altri luoghi di aggregazione. Evitate i luoghi affollati per il rischio di contagio». Poi aggiunse: «Utilizziamo misure massime per costruire un cordone sanitario che speriamo sia sufficiente». I malati erano appunto due, uno più grave, di più non si sapeva.

Zona rossa

Il 23 febbraio, è domenica, in Provincia si danno appuntamento tutti i sindaci. C’è anche il sindaco di Vo’, Giuliano Martini. Il comune è zona rossa, una formula che di lì a poco diventerà famigliare a tutti ma che in principio interessa solo il comune della provincia di Padova e altri delle province di Brescia e Bergamo. Poi diventa emergenza nazionale.

Adriano Trevisan

Ma il 21 febbraio è anche la data del decesso di Adriano Trevisan, 77enne di Vo'. E’ lui la prima vittima, non solo veneta, ma italiana, del Covid. La nostra regione, da quel giorno, ha pianto più di 16.626 persone, morte per il virus. In totale, in Italia, si contano più di 188mila vittime da covid.