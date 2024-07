Al Palaberta la mostra, in piazza Mercato la festa: è partito il raduno europeo dei "vespisti"

Si è aperto a Montegrotto Terme il raduno europeo dei Vespa Club. La manifestazione si svolge in gran parte in piazza Mercato, dove oltre a stand gastronomici ci sono espositori di tutto ciò che riguarda il mondo degli appassionati di Vespa mentre una mostra è stata allestita al Palaberta. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni, perché sono già tantissimi gli appassionati che sono giunti nelle nostre zone. La manifestazione, che ha aperto i battenti giovedì 4 luglio, terminerà domenica 7. Sabato la parata sui Colli Euganei. Bart Bergans, rappresentante dei Vespa Club Europei: «Un mito immortale, che va oltre l'Italia». Il sindaco Riccardo Mortandello, grande appassionato vespista, ha evidenziato quanto questa sia anche una grande occasione per la promozione dell'intero territorio.