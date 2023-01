Chicco Contin riapre, in via Altinate, l'Osteria Antica Colonna

Alle 18.00 di mercoledì 18 gennaio, dopo 5 anni di chiusura, riapre l'osteria Antica Colonna in via Altinate 127. A far ripartire questa storica attività ci ha pensato il Re degli Spritz, Chicco Contin.

Osteria

Riprenderà la sua antica storia di osteria veneta, dove si potranno trovare specialità come il fegato alla veneziana, le sarde in saor, i folpi in salmoriglio, tartare, vongole in cassopipa, la zuppa di pesce dell'Adriatico e tanti altri piatti della cultura culinaria veneta. Il locale è stato completamente rifatto pur mantentendo le sue caratteristiche. E' rimasto lo splendido lampadario in vetro di Murano dell'artista Venini, con i suoi 580 bicchieri e lampadine.

Contin

Per questo primo periodo l'oseria rimarrà aperta dal mercoledì alla domenica, dalle 17 alle 01. Finito il rodaggio aprirà anche nella prima parte di giornata, dalle 10 alle 15. Non solo cena ma anche aperitivo, con "cicchetti dei bacari" e scelta di vini dei Colli Euganei. Commenta Chicco Contin: «Riapriamo in città un'osteria molto amata da tutti i padovani. L'impegno sarà sempre quello di garantire la cucina tradizionale e prodotti sempre freschi di giornata. Riaccendiamo le luci dell'osteria in una via frequentatissima che merita di essere riportata ai fasti di un tempo. Via Altinate è stata per anni luogo di incontro e socialità, poi le cose sono cambiate. Sono certo che con la protezione di Santa Sofia, sarà un successo».