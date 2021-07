Il Questore Fusiello risponde al centrodestra: «In via Anelli gli spazi bastano e avanzano...»

«La Questura ci andrà eccome in via Anelli e ci saranno anche delle specialità». La Questora Isabella Fusiello risponde così alle polemiche scatenate dal centrodestra prima della firma della permuta tra via Anelli e Prandina, considerata una vittoria della maggioranza di Sergio Giordani, ma che dall'opposizione continuano a non digerire.

Lonardi

Era stato il consigliere della lista civica Bitonci Ubaldo Lonardi a muovere i primi dubbi insieme al collega di Fdi Enrico Turrin, dopo l'annuncio da parte di Giordani di voler destinare palazzo Wollemborg, palazzo di proprietà comunale, per un commissariato in centro. «Questo annuncio in realtà sembra avallare le difficoltà dell'unica sua operazione programmatica dei 5 anni di mandato: la realizzazione della nuova Questura nell'area di via Anelli in seguito allo scambio alla pari con l'area della Prandina» sostiene Lonardi «ma da alcune settimane serpeggia insistente una voce sull’insufficienza di questo spazio per la costruzione della nuova Questura per la quale sono previsti, nel piano pluriennale degli investimenti del Ministero, 50 milioni di euro. Investimento che come ci è stato spiegato, prevede il raggruppamento in un’unica sede di tutti i vari distaccamenti della Questura, autoparco compreso, ma che osservando l’area di via Anelli, si vede che l'estensione non è poi così grande...».

Fusiello

«Non è così, in quell'area c'è abbastanza spazio per tutte le nostre attività e anche per altre che attualmente non ci sono» la risposta lapidaria della Questora, presente oggi proprio alla firma che regalerà l'area di via Anelli al Demanio per farci la nuova casa della polizia in cambio della Prandina.