Via Beato Arnaldo da Limena sarà strada vera, il Comune trova i soldi per realizzarla

E’ stato approvato, grazie all’ultima variazione di bilancio il finanziamento, pari a 750 mila euro, necessario alla realizzazione del nuovo tracciato stradale di Via Beato da Limena ad Altichiero, un intervento chiesto da tempo dai residenti dell’area a causa della assoluta inadeguatezza dell’attuale sede stradale, in alcuni tratti di fatto ancora un sentiero non asfaltato. La realizzazione di nuovi insediamenti abitativi in Via Beato Arnaldo da Limena ha notevolmente incrementato il traffico veicolare nelle strade esistenti (il tratto terminale di Via

Beato Arnaldo da Limena e la Via Isarco), creando forti disagi ai residenti e situazioni di pericolo per il traffico veicolare e ciclo-pedonale. Infatti, gli unici sbocchi verso via Altichiero degli abitanti dei nuovi insediamenti sulle aree urbanizzate di Via Beato Arnaldo da Limena devono necessariamente interessare la Via Isarco, la cui sezione stradale è decisamente insufficiente, e, soprattutto, la parte terminale di Via Beato Arnaldo da Limena, sede di insediamenti civili immediatamente prospicienti la strada, senza marciapiede, ed in parte utilizzate per la sosta delle auto private. I tratti terminali di Via Beato Arnaldo da Limena sono strade bianche, senza fognature stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche, con sottofondo inadeguato e senza illuminazione pubblica o, ove presente, scarsa. Infine la sede stradale ha una larghezza molto limitata (compresa tra 3m e 5m), e non permette il transito in sicurezza di pedoni e ciclisti.

Il progetto prevede l’adeguamento di un tratto di 220m di Via Arnaldo da Limena, tra Via Isarco e Via Querini, con finitura in asfalto e la realizzazione di un marciapiede e di una pista ciclabile, creando così un percorso sicuro che attraverso via Querini consenta il collegamento con via Altichiero. Per realizzare l’intervento sarà necessario anche espropriare una limitata porzione di un terreno privato prospicente la strada.

L’importo complessivo del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica è di 750 mila euro, composto da 455 mila per opere a base di appalto, di cui 443 mila per lavori e 12 mila per oneri della sicurezza, più 295 mila euro per somme in diretta amministrazione. Considerati i tempi necessari alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e la procedura di esproprio l’obiettivo è di avviare i lavori antro la fine di quest’anno e di concluderli nell’estate del prossimo anno.Il vicesindaco Andrea Micalizzi evidenzia: «Abbiamo mantenuto il nostro impegno con i cittadini che abitano questa parte del Quartiere Altichiero che da anni hanno una strada di collegamento importante che di fatto non esiste. Via Beato Arnaldo da Limena è una strada non asfaltata, con buche profonde, è un collegamento impossibile soprattutto in condizioni di cattivo tempo e finalmente con l’ultima variazione di bilancio abbiamo finanziato con 750 mila euro la realizzazione di questa strada che unisce due assi stradali importanti, Via Altichiero con Via Querini. In questo modo anche i residenti della zona potranno finalmente uscire di casa senza dover fare i cinti con una strada che è assolutamente impraticabile. Sarà una via a doppio senso di circolazione, coni marciapiedi, la pista ciclabile, l’illuminzione e tutti i sottoservizi necessari, in primis la fognatura e la permeabilizzazione del terreno. Un altro impegno mantenuto in direzioni di quartieri più serviti e più vivibili».

Il presidente del Consiglio Comunale Antonio Foresta sottolinea: «Ringrazio il vicesindaco Andrea Micalizzi che pur avendo mille altre cose da seguire nel suo ruolo ha trovato il tempo e la attenzione a questa questione, per la quale le richieste che erano giunte sono state tantissime. Noi ce ne occupiamo da anni e lo sapevamo, e finalmente abbiamo trovato la giusta soluzione che fa in modo che questa parte del quartiere possa avere finalmente la sua strada». Il presidente della Consulta di Quartiere Andrea Cesaro commenta: «Ringrazio il vicesindaco Andrea Micalizzi e il presidente del Consiglio Comunale Antonio Foresta per la sensibilità dimostrata seguendo questa situazione, che chiedevamo da molto tempo fosse risolta».