Via del cimitero chiude alle auto per un mese: c'è la bonifica delle rete idrica

Per consentire i lavori riguardanti la bonifica della rete idrica, da oggi lunedì 13 febbraio a venerdì 12 maggio 2023, il tratto finale di Via del Cimitero, compreso tra i civici 5 e 17, rimarrà chiuso al traffico veicolare dalle ore 7:30 alle ore 18:00. I lavori sono stati concordati con la Polizia Municipale e il Reparto Mobilità del Comune di Padova, con apposita ordinanza 2022-0570695 su richiesta apposita di AcegasApsAmga.

L'intervento

L’intervento, che durerà circa tre mesi, permetterà di riqualificare e potenziare l’intero sistema idrico della zona, con la sostituzione dell’attuale condotta idrica da 80mm con una nuova di diametro 90mm in polietilene alta densità, che si estenderà per circa 750 metri collegando via del Cimitero con via Ca’ Rinaldini. La nuova condotta avrà una portata superiore e consentirà una notevole riduzione delle perdite, nonché una maggiore efficienza e sicurezza dal punto di vista idraulico. I lavori rientrano nel più ampio progetto di reingegnerizzazione e miglioramento dell’intero modello acquedottistico cittadino, che ha come obiettivo l’efficientamento e la sicurezza della risorsa idrica, nonché la riduzione delle perdite idriche, a testimonianza del costante impegno dell’Azienda sui temi dell’acqua.