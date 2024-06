Via al progetto di ottimizzazione della gestione idrica col nuovo scolo Carpanedo-Sabbioni

La fruttuosa collaborazione tra il Comune di Albignasego e il Consorzio di Bonifica Bacchiglione si concretizza oggi in un ambizioso progetto volto a migliorare la gestione idrica del territorio. L’obiettivo principale è la realizzazione del nuovo scolo Carpanedo-Sabbioni, accompagnata da una serie di interventi di manutenzione straordinaria per implementare un sistema di automazione e telecontrollo delle opere di regolazione idrica.

Il Nuovo Scolo Carpanedo-Sabbioni

La realizzazione del nuovo scolo Carpanedo-Sabbioni fa parte del programma di interventi del Consorzio di Bonifica Bacchiglione e ha come obiettivo principale la sicurezza idraulica del territorio che comprende i comuni di Albignasego, Maserà di Padova e Due Carrare. Il nuovo canale, con una lunghezza complessiva di 4883 metri, è stato progettato per deviare parte dei deflussi dallo scolo Ca' Manzoni, che attualmente presenta un regime idraulico critico, specialmente durante eventi di precipitazioni intense, ormai sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. Nel dimensionamento delle nuove canalizzazioni, è stato preso in considerazione l'intero bacino scolante per determinare l'entità dei deflussi nel territorio e le conseguenze delle scelte progettuali sul reticolo idrografico collegato. Queste opere permetteranno di ridurre i livelli idrometrici di piena lungo lo scolo Mediano, mantenendo i deflussi entro le esistenti sommità arginali e proteggendo così i territori limitrofi da eventi meteorici con tempi di ritorno di 10 anni.

Interventi di Manutenzione Straordinaria e Telecontrollo

Il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha inoltre presentato un progetto per dodici interventi di manutenzione straordinaria. Questi interventi mirano a implementare un sistema di telecontrollo per la telegestione e il telecomando di manufatti di regolazione esistenti, situati presso punti di derivazione e lungo i canali consortili nel bacino che comprende i comuni di Albignasego, Maserà di Padova e Casalserugo. Il sistema di telecontrollo consentirà la gestione remota delle prese e chiaviche e dei sostegni idraulici, che svolgono una funzione irrigua fondamentale per il territorio. L’obiettivo di questi interventi è ottimizzare e ridurre il prelievo idrico attraverso tecnologie avanzate come i misuratori, promuovendo così il risparmio idrico e aumentando il livello di tutela ambientale.

Il sindaco Giacinti

«Il progetto nella sua complessità rappresenta un passo significativo verso la protezione e la gestione sostenibile delle risorse idriche del territorio di Albignasego e dei comuni limitrofi – spiega il sindaco Filippo Giacinti – il nuovo scolo Carpanedo-Sabbioni da un lato e l'implementazione del sistema di telecontrollo garantirà sicuramente un uso più efficiente dell'acqua, riducendo i rischi di allagamento e migliorando la sicurezza idraulica in un contesto di cambiamento climatico». Il progetto, del valore complessivo di 9.350.000 euro, interesserà i comuni di Albignasego, Maserà di Padova e Due Carrare e può essere consultato facendone richiesta agli uffici tecnici dei comuni interessati.