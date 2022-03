Tram, al via il bando di progettazione della terza linea. Vale 6 milioni di euro

Nel corso dell’ultima riunione del consiglio di amministrazione, Aps ha approvato, in via definitiva e all’unanimità, il bando per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, relativi alla linea Sir2, che nei prossimi giorni sarà pubblicato secondo le forme rituali. Nell’ottica di perseguire l’obiettivo di ridurre i tempi di progettazione il bando concerne l’affidamento della progettazione definitiva dell’opera, progettazione che verrà poi posta a base del futuro bando per l’appalto integrato, che sarà rivolto invece ad individuare l’operatore economico che procederà alla redazione del progetto esecutivo ed alla realizzazione dell’opera.

Progettazione definitiva

Pertanto, avuto riguardo ai tempi molto stretti determinati dai decreti di finanziamento dell’opera,e nel rispetto delle indicazioni ricevute dal costante dialogo con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, APS ha ritenuto di fare un altro passo in avanti prevedendo, oltre all’aggiornamento del progetto preliminare a seguito delle indicazioni del dibattito pubblico, dei rilievi e delle indagini, anche la realizzazione della progettazione definitiva integrata con gli elaborati per il successivo appalto integrato.

Spesa 6 milioni

La spesa complessiva a base di gara è di circa 6 milioni di euro, in quanto vengono accorpate due fasi progettuali (aggiornamento del progetto preliminare; redazione del progetto definitivo), mentre la modalità individuata per l’affidamento è quella della procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 dell’Anac. Nell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, poi, data la complessità dell’opera, la suddivisione dei punteggi, che attribuisce all’offerta tecnica 80 punti su cento, vuole premiare la proposta che offrirà le migliori garanzie sul versante qualitativo. L’offerta economica, invece, inciderà per il rimanente 20% e sarà valutata secondo la formula c.d. “bilineare”, suggerita dall’Anac al fine di privilegiare la qualità tecnica.

Cda

«Il Consiglio di Amministrazione di Aps Holding ha esaminato con la massima attenzione il lavoro svolto dai consulenti e dallo staff tecnico in sede di predisposizione degli atti di gara - si legge in una nota di Palazzo Moroni - apprezzando il consueto intento di garantire un elevato standard qualitativo nella fase di redazione della progettazione definitiva della linea Sir2, opera strategica che conduce al sistema Smart, che, com’è noto, trasformerà la mobilità urbana e, di conseguenza, le abitudini dei cittadini. Un onere che Aps affronta con rinnovato entusiasmo, nel costante impegno rivolto a perseguire l’interesse della collettività».