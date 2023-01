Foro Boario, approvato il progetto di riqualificazione ai giardini del Castello Marchionale

I Giardini del Castello Marchionale sono al centro dell’azione amministrativa di Este: è stato infatti approvato, a dicembre 2022, il progetto definitivo per la riqualificazione del Foro Boario. Per la realizzazione dell’opera, sarà destinata una somma di 180.000 euro, interamente finanziata dall’Ente. «Il Foro Boario rappresenta un luogo di incontro per la comunità, non solo dal prestigio storico, ma anche perché è uno spazio dedicato a grandi eventi e manifestazioni, che ben si presta ad accogliere i numerosi appuntamenti culturali e turistici che rendono Este un fiore all’occhiello per il territorio» dichiara il Sindaco Matteo Pajola.

Il progetto

L’amministrazione comunale, all’interno di un progetto complessivo di più ampio respiro, punta quindi a migliorare la fruibilità del luogo, garantendone la totale accessibilità, grazie alla riqualificazione degli spazi per una sua migliore fruizione da parte dei visitatori. Abbattendo le barriere architettoniche presenti, si prevede anche di realizzare nuovi percorsi che siano anche carrabili, per consentire il movimento dei mezzi per l’allestimento di fiere e mercati o di carico-scarico di produzioni musicali. Il progetto approvato dalla Giunta prevede anche l’implementazione degli spazi tecnici dedicati alla funzione ludica, nonché la realizzazione di un impianto elettrico per una minore spesa di gestione.

Il sindaco

«L’iniziativa fa parte di un più ampio e ambizioso progetto di valorizzazione dei Giardini del Castello. - ribadisce il Sindaco Pajola.- Si tratta del primo significativo passo per migliorare uno dei luoghi d’incontro più importanti della Città. Il secondo sarà procedere con i lavori di sistemazione del Vallo Marchionale, previsti nel corso del 2023 e già finanziati»