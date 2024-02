Ok agli studentati in via Turazza e all'ex Ifip, quasi 700 posti in più per gli universitari

C'è il via libera per gli studentati in via Turazza e all'ex Ifip. Il Comune ha concesso il permesso a costruire. Il primo è alla Stanga, all'incrocio con via Pellizzi, che dovrebbe essere pronto entro l'anno accademico 2025-2026, con 160 stanze, 230 posti letto e una struttura nuova di zecca ad impatto zero. Il 5% dei posti saranno assicurati ad Esu per gli studenti vincitori di borsa di studio. La società altoatesina Phoenix Srl ha ottenuto il permesso dal Comune per un intervento di ristrutturazione edilizia, con parziale demolizione, ricostruzione e ampliamento e la trasformazione in studentato di un immobile usato in passato per uffici e vuoto ormai da tempo. L’immobile si trova all’interno del complesso immobiliare “San Gregorio”, ed è attualmente costituito da quattro piani fuori terra e un quinto di volumi tecnici, più uno interrato, adibito a locali tecnici ed accessori ed autorimessa. La nuova struttura invece recupererà anche il quinto piano che sarà reso abitabile e in grado di ospitare almeno 20 stanze. L'altro è il progetto da 430 posti letto di Candeo. Nella zona alle spalle del Tempio della Pace sarà realizzato lo studentato e una “senior house” con 120 appartamenti, comprese di strutture di servizio, a partire dal cinema e fino alla palestra. In totale un investimento da più di 60 milioni di euro.