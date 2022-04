Viabilità Padova Est, via libera al "tortellino" tra via Fruburgo e Maroncelli

Via libera alla programmazione del collegamento stradale tra via Maroncelli e via Friburgo. Sarà realizzata una rampa di raccordo tra queste due viabilità e una rotatoria a forma di tortellino che consentirà di raggiungere tutte e tre le direzioni nell’area interessata - quartiere San Pio X, cavalcavia Maroncelli, via Friburgo - .Questo faciliterà l'accesso da via Friburgo direttamente a Padova Est, liberando, nello stesso tempo, i quartieri dal traffico della grande viabilità. E’ stata approvata dalla giunta la delibera del vicesindaco Andrea Micalizzi, che prevede il perfezionamento dello svincolo con l’obiettivo di ridurre anche il traffico all’interno del quartiere San Pio X. Un intervento che quindi modificherà la viabilità e di conseguenza le modalità di percorrenza. Un quartiere che da sempre soffre l'inquinamento acustico e per questo verranno installate anche barriere antirumore e barriere stradali di sicurezza. Un intervento e un investimento per la città che prevede lavori per 900 mila euro, di cui 500 mila finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e 400 mila euro già adottati dall’Amministrazione.