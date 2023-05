Via Manzoni ospita il «Maggio sampietrino» con prodotti artigianali, artistici e enogastronomici 

Domenica prossima, 7 maggio 2023, dalle ore 9 fino al tramonto, nella rigenerata via Manzoni nel centro di Montegrotto Terme si terrà la mostra-mercato «Maggio Sampietrino». «L’appuntamento - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - nasce per valorizzare la vocazione turistica e promuovere le attività commerciali della Città specialmente in questo periodo tradizionalmente di alta stagione».

Mercatino

Il mercatino offrirà prodotti tipici ed enogastronomici, articoli di artigianato ed oggettistica frutto dell’ingegno creativo degli hobbisti, presenza di operatori commerciali e del settore floro-vivaistico e apertura degli esercizi commerciali della zona interessata alla manifestazione, che subirà modifiche alla viabilità. La manifestazione si snoderà lungo Via Manzoni, compreso il tratto pedonale, piazza Carmignoto, piazza I° Maggio e via Aureliana dall’incrocio con viale Stazione e via Ottaviana.