Si posa la piattaforma del nuovo tram in via Morgagni, cambia la viabilità verso l'ospedale

La prossima settimana inizierà la posa delle piattaforme tranviarie in via Morgagni, dopo le fresature dell’asfalto e gli interventi preliminari realizzati in queste settimane. Per procedere con questo lavoro sarà necessario allargare di qualche metro il cantiere verso il centro dell’incrocio con via Belzoni e questo comporterà qualche minima modifica alla viabilità.

Le modifiche

Nello specifico: per chi arriva da via Altinate non sarà più possibile proseguire dritto e svoltare a destra. Si potrà però svoltare a destra seguendo via San Mattia. Per le automobili che arrivano invece da via Belzoni o dall’ospedale e da via Gozzi, non ci saranno modifiche. Ci sarà qualche modifica alla viabilità degli autobus che da via Belzoni non potranno svoltare a sinistra ma dovranno obbligatoriamente arrivare alla rotonda di via San Massimo per invertire il senso di marcia.

Voltabarozzo

Proseguono anche i lavori per la costruzione dell’avambecco del nuovo ponte di Voltabarozzo. La struttura di sostegno per il varo è infatti quasi completata e in posizione. La prossima settimana arriveranno i pezzi del ponte vero e proprio, ora in fase di verniciatura, per iniziare l’assemblaggio.

Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «In via Morgagni si procede come da cronoprogramma e questa modifica alla viabilità, già prevista, è necessaria per la costruzione della piattaforma, che partendo dal centro dell’incrocio renderà più fluida la viabilità nel momento in cui si dovrà realizzare la piattaforma da via Belzoni verso l’ospedale. Lavorare sugli incroci è molto complesso e sono necessari diversi passaggi e modifiche alla viabilità per riuscire a garantire sempre il passaggio delle automobili. L’incrocio in questione è peraltro molto frequentato non solo da autovetture ma in particolare da pedoni e biciclette e questo rende ancor più delicato l’intervento»