L'area cani abusiva di via Peschiera diventa un parco: 6000 metri quadri di verde

Iniziano domani,22, febbraio, i lavori per restituire 6000 metri quadri di verde alla città. L’area in via Peschiera, a fianco dei campi della Parrocchia San Giuseppe, finora era un’area verde non utilizzata e mal recintata, che negli scorsi anni era diventata un’area spontaneamente usata per i cani. Il Comune, dopo un confronto con la Consulta di quartiere, i residenti e i proprietari dei cani ha individuato una soluzione per la riqualificazione dell’area. Grazie ad un investimento di 26.000 euro sarà tolta la recinzione attuale e 2000 mq verranno destinati ad una vera area cani, ben allestita e recintata. I restanti 4000 metri saranno invece un’area verde a libero accesso, delimitata non da recinzioni ma solo da paletti a protezione dell’area, dove verranno anche tolti i vecchi pali della luce.

La voce dei protagonisti

L’assessore Antonio al Verde Bressa commenta: «Abbiamo parlato con tutti gli interessati e ora andiamo a sanare una situazione con un primo intervento per sistemare e restituire alla cittadinanza una grande area verde. Da un lato avremo un’area cani più dignitosa e organizzata in un quartiere dove è necessaria, dall’altra un’area accessibile, senza più le vecchie reti, e dove potremo nel tempo investire anche con elementi di arredo urbano come panchine e tavoli o vialetti. È un passo importante per una generale riqualificazione del verde nel quartiere». Anche Mila Masciadri, Presidente della Consulta 5B, accoglie con entusiasmo l’inizio dei lavori: «Sin dalla nomina avvenuta a gennaio dello scorso anno la Consulta è stata interessata dai cittadini del rione che chiedevano un progetto per Via Peschiera. Di fatto verrà “donata” al quartiere un’area verde di 4000mq, oltre all’area cani, e sulla sua futura destinazione speriamo di coinvolgere il quartiere per decidere insieme come utilizzarla. In questi mesi di confronto con l’amministrazione e i cittadini sono arrivate davvero molte proposte interessanti, proprio dai residenti: dal parco con tavoli per studiare, al parco giochi, al percorso vita»