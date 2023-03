Via Piacentino diventa zona 30 e a senso unico. La vittoria di Legambiente

Via Domenico Piacentino è a senso unico. Dopo la decisione dell'amministrazione, su richiesta di residenti, famiglie che frequentano il parco e di Legambiente, la piccola ma trafficata strada nel cuore del quartiere Arcella ora si percorre solamente da via Aspetti in direzione piazzetta Buonarroti. Per il percorso inverso basterà imboccare via Minio. Via Piacentino diventa anche zona 30. Non si potrà andare oltre i 30 chilometri orari.

Legambiente

«Una strada di attraversamento con uno stretto marciapiede solo da un lato e una fila di parcheggi dall’altro, senza ciclabile, che con il doppio senso di marcia risultava molto pericolosa, un vero e proprio percorso ad ostacoli per chi voleva raggiungere il parco in bicicletta o con un passeggino» dichiara Melissa Morandin del direttivo di Legambiente Padova, che dal marzo del 2021 ha seguito il percorso partito proprio dalla famiglie frequentatrici del parco e dai residenti all’Arcella per riportare nuovamente l’attenzione su questa piccola strada, 10 anni dopo le prime richieste di modifica alla viabilità. Nel marzo di due anni fa la tappa locale della campagna "Clean Cities" ha visto proprio Via Piacentino e il parco diventare teatro di un flash mob, con azioni di urbanismo tattico, per ridisegnare temporaneamente la via in particolare a misura di bambino. «Famiglie, bambini e bambine chiamati a raccolta per colorare l’asfalto all’ingresso del parco, in un pomeriggio di festa e spettacoli che aveva l’obiettivo di far riflettere sull’utilizzo dello spazio pubblico in maniera sostenibile e soprattutto inclusiva, accogliente e sana» conclude Morandin.

Tosato

«Su nostra iniziativa e con il supporto di altre realtà associative e non solo, è quindi iniziato un percorso di coinvolgimento della cittadinanza per valutare la viabilità dell’area e raccogliere proposte e indicazioni dai fruitori del parco - dichiara Francesco Tosato, Vicepresidente di Legambiente Padova - grazie ad un questionario, compilato da quasi cento persone, è stata elaborata una proposta, sottoposta poi ai tecnici comunali, che prevedeva di ridisegnare via Piacentino come una via di quartiere, con l’istituzione di un unico senso di marcia e di una zona 30km/h l’eliminazione di alcuni parcheggi, il ripristino del marciapiede, la realizzazione di una pista ciclabile unidirezionale e la creazione di un attraversamento rialzato e colorato nell’area antistante all’ingresso del parco. Oggi possiamo dire di avere uno spazio pubblico più sicuro e fruibile, che presta attenzione ai più fragili sulla strada, in questo caso i bambini e in generale i fruitori del parco, il tutto con una semplice ma efficace azione di moderazione del traffico. Azioni come queste - conclude Tosato - dimostrano come, con semplici interventi, possiamo migliorare la qualità della vita di tutte le persone che vivono la strada, rendendo lo spazio pubblico più sicuro, equo e accessibile. Un piccolo cambiamento che speriamo inneschi altri interventi virtuosi all’Arcella ma anche negli altri quartieri, dove sono necessarie più zone 30km/h».