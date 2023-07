Abbattute le palazzine di via Sarpi, parte la riqualificazione commerciale

In questi giorni nell’area tra via Sarpi e via Belfiore si sta procedendo alla demolizione di alcuni fabbricati da tempo dismessi, con l’obiettivo di procedere poi ad una ricostruzione grazie ad un progetto che consentirà una generale riqualificazione dell’area. Si tratta di un’area di circa 3.300 mq dove sono presenti strutture con destinazione commerciale che hanno perso la loro funzione, andando di conseguenza incontro ad un progressivo abbandono e ad un inevitabile degrado.

Privati

I soggetti privati proprietari dell’area hanno presentato al Comune di Padova un progetto che prevede la costruzione di un fabbricato con la stessa cubatura ora presente che avrà destinazione d’uso commerciale non alimentare, con due strutture di vendita di 500mq. Nello specifico il progetto (vedi rendering in basso) prevede la messa in sicurezza dell’area da un punto di vista ambientale con la rimozione di eventuali agenti inquinanti, e la successiva costruzione di un edificio dal basso impatto energetico alimentato con fonti rinnovabili e con un tetto verde che avrà una superficie di 1400mq e sarà alto 4,30 m per un totale di 6.020 mc che sarà appunto suddiviso in due unità. Grazie a questi lavori e in considerazione dei futuri interventi nell’area limitrofa, di proprietà degli stessi soggetti privati, verrà effettuata una generale riqualificazione dell’area, con interventi sia lungo via Sarpi che via Belfiore, in una zona particolarmente carente di aree pedonali, marciapiedi e di parcheggi, con la realizzazione anche di nuovi 35 posti auto. Dal punto di vista urbanistico non sono necessarie varianti in quanto le destinazioni d’uso di progetto sono già consentite, essendo gli edifici oggi esistenti sull’area già a destinazione commerciale. Con questa operazione il Comune entra in possesso di una superficie verde di circa 430 mq sul lato delle mura e di parte di via Belfiore.