Pozzonovo, al via il progetto dell'amministrazione "orto a scuola"

I valori della terra e della cultura ambientale a portata dei più piccoli grazie al progetto “Piccoli semi - agricoltura a misura di bambino”. È l’ultima iniziativa dell’amministrazione comunale di Pozzonovo, rivolta ai bambini della scuola primaria e realizzata in collaborazione con l’istituto scolastico. Potrà contare sull’indispensabile aiuto dell’associazione “Amici della Terza Età “, i cui volontari si sono resi disponibili a insegnare ai bambini come realizzare un orto nel giardino della scuola in tutte le fasi: dalla preparazione del terreno alla raccolta dei prodotti. Il progetto è entrato nel vivo con la semina di erbe e verdure di stagione, come salvia, rosmarino, cipolle, prezzemolo e aglio. Tutte le classi, a intervalli di un quarto d’ora, scenderanno in giardino cimentandosi nell’arte della semina, guidati dall’associazione “Amici della Terza Età”, in particolare da Luigi Barusco e Elvino Magagna, che hanno già provveduto a dividere in cinque parti, una per ogni classe, il terreno individuato all’interno dell’area scolastica.

L'amministrazione

«Abbiamo voluto portare questo bellissimo progetto nella nostra scuola perché veicola i valori tradizionali del nostro territorio - spiegano il sindaco Arianna Lazzarini e l’Assessore Pamela Milan -. Ringraziamo le maestre e i 'nonni' che in maniera volontaria dedicheranno il loro tempo ai nostri ragazzi, permettendo così uno scambio generazionale che per noi è davvero prezioso. Grazie a questa iniziativa, inoltre, i ragazzi impareranno l’importanza di mangiare frutta e verdura di stagione e a km zero»