Estate da incubo per gli automobilisti, anche in via Sografi cantiere prolungato di un mese

Durerà un mese in più il cantiere sul tratto di via Sografi, compreso tra via Gattamelata e via Bon. La ditta che si sta occupando della bonifica della rete del gas avrebbe dovuto concludere i lavori nel weekend, ma ha ottenuto una proroga fino al 25 agosto dopo aver comunicato di non riuscire a rispettare i tempi previsti. Oltre al lungo cantiere di via Sografi c'è quello in via Avanzo, sotto il cavalcavia Borgomagno, percorribile da venti giorni al 50 per cento, sempre per i lavori che riguardano la sicurezza e l'impermeabilizzazione del viadotto. Ridotto ad una sola corsia, il sottopassaggio alternerà i due sensi di marcia fino a fine agosto.Tornando in zona ospedale: resta aperto fino al 31 agosto anche lo scavo di via Bernardino Scardeone (nel tratto compreso tra via Barozzi e via Nazareth). Mentre un altro tratto, quello di via De Lellis, sarà off limits addirittura fino a fine settembre. E non va meglio sulla tangenziale, dove la presenza degli operai su ponte di corso Kennedy sta causando disagi, con code interminabili già dalla zona industriale e tra Camin, San Gregorio e Terranegra.