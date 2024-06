Parco alla Prandina: bando da 3,5 milioni pronto e via Volturno a doppio senso

Via Volturno pronta per diventare a doppio senso. I lavori per allargare i marciapiedi e migliorare le condizioni delle piste ciclabili sono quasi conclusi e una volta aggiunta la segnaletica sarà percorribile anche in direzione nord. Nel frattempo è stato pubblicato il bando per realizzare il nuovo parco alla Prandina. Si cominciano quindi ad intravedere le prime rivoluzioni che porteranno alla chiusura di via Orsini e alla nascita dell'area verde dedicata alle Mura di San Benedetto.

Il doppio senso di marcia in via Volturno infatti è propedeutico alla trasformezione della strada che oggi passa dalla ex caserma, che finirà inglobata nel parco: «E' un passo di importanza storica, perché questo progetto valorizzerà il nostro patrimonio monumentale e servirà a recuperare l'ennesimo non luogo della città» sostiene il vicesindaco, Andrea Micalizzi. Il bando da 3,5 milioni di euro (soldi che arrivano dall'Europa, attraverso la Regione) punta all'alta qualità: «Non sarà selezionato il miglior progetto, ma il miglior team in grado di realizzare fedelmente quello che è il masterplan approvato da noi, Soprintendenza e ministero dei Beni culturali - spiega Micalizzi - .I parametri sono quelli della capacità di una progettazione di alto livello, rispettando i criteri di sostenibilità, estetica, architettura e valorizzazione dei beni esistenti».

Sarà un bando europeo e scadrà il 22 luglio, quindi i progettisti avranno poco più di un mese per presentare la propria candidatura. A settembre poi dovrebbe già esserci il nome di chi realizzerà la prima parte dei lavori compresa nel bando, quindi la trasformazione a verde di via Orsini e il parco interno alla Prandina. A dicembre l'amministrazione vuole il progetto esecutivo per poter partire il prima possibile con i lavori e chiuderli entro la fine del mandato nel 2027.