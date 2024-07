Verso il parco Prandina: da lunedì 22 luglio via Volturno torna a doppio senso dopo 37 anni

Dal 22 luglio via Volturno sarà percorribile a doppio senso. I lavori per adattare la strada e i marciapiedi sono stati ultimati, ma da martedì inizieranno quelli della segnaletica, in modo da aprire la strada alle due corsie il prossimo lunedì. Via Orsini resterà comunque percorribile fino a quando non sarà coinvolta nei lavori di riqualificazione dell'area. In futuro, infatti, sarà completamente chiusa alle auto, resa a verde e inglobata nel parco delle Mura.