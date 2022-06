Provvedimenti di viabilità: ecco tutte le chiusure temporanee. Coinvolta anche via del Santo

Per un intervento di bonifica della rete gas, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Federico Confalonieri, tratto compreso tra il numero civici 15/A e via Salvo D’Acquisto, per tratte funzionali all’andamento dei lavori non superiore a 100,00 m, fino a venerdì 26/08/2022, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Vengono inoltre disposte: l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Federico Confalonieri, tratto compreso tra il numero civici 15/A e via Salvo D’Acquisto, per tratte funzionali all’andamento dei lavori; l’istituzione temporanea del senso unico alternato “a vista”, per durante le fasi lavorative in cui è impedito il transito in via F. Confalonieri, in: via Sandro Godina; via Luigi Mascherpa; via Inigo Campioni; l’istituzione temporanea dell’obbligo di fermarsi e dare al precedenza per i veicoli percorrenti: via Sandro Godina; via Luigi Mascherpa; giunti all’incrocio con via Del Pescarotto. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private, anche delle laterali via Don Giovanni Verità e via Antonio Sciesa.

Centro

Per un intervento di ripristino della pavimentazione stradale, chiusura temporanea al traffico veicolare di via San Francesco, tratto compreso tra via Del Santo e riviera Dei Ponti Romani, da lunedì 4 a venerdì 15/07/2022 con istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli percorrenti via Del Santo, eccetto residenti ed accesso alle proprietà del tratto a valle, giunti all’incrocio con via G. Stampa e con istituzione temporanea del senso unico alternato “a vista”, per il medesimo periodo, nei seguenti tratti stradali: via Del Santo, tratto compreso tra via San Francesco e via G. Stampa; via Degli Zabarella, tratto compreso tra via C. Battisti e via San Francesco; piazza Antenore. Resta garantito il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l'accesso alle proprietà private.