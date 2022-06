Padova-Palermo, il piano viabilità: svincoli chiusi, parcheggi extra e bus navetta

Il Comune di Padova ed il Calcio Padova comunicano le modalità di parcheggio ed accesso allo stadio per i settori locali dello Stadio Euganeo per la gara Padova-Palermo di domenica 5 giugno (calcio d’inizio ore 21), dove sono previsti 14mila spettatori.

Parcheggi tifosi Padova

Saranno presenti due aree di parcheggio riservate alla tifoseria locale:

ZONA 1 – Parcheggio 1 PARK SUD Adiacente stadio in viale Nereo Rocco. Accesso consentito da corso Australia verso viale Nereo Rocco.

Disponibile anche per motocicli e biciclette. INGRESSO GRATUITO

TOTALE POSTI – 1.500 AUTOVEICOLI

ZONA 2 – Parcheggio GRAN TEATRO GEOX, ex Foro Boario di corso Australia in via G. Tassinari – con percorso pedonale per raggiungere l’impianto.

TOTALE POSTI – 1.200 AUTOVEICOLI – INGRESSO GRATUITO

Entrambi i parcheggi sono in una zona preclusa ai tifosi ospiti e verranno gestiti da operatori durante la fase di parcheggio degli autoveicoli.

Parcheggi tifosi Palermo

COME RAGGIUNGERE IL PARK NORD (OSPITI) DELLO STADIO EUGANEO

Uscire TASSATIVAMENTE a Padova Ovest e prendere lo svincolo a sinistra seguendo per Padova. Quindi prendere l’USCITA 1 e seguire le indicazioni per Stadio Euganeo – Parcheggio Ospiti.

Saranno presenti due aree di parcheggio riservate agli ospiti:

ZONA 1 – PARCHEGGIO PARK NORD STADIO (accessibile da via F. Coppi) – INGRESSO GRATUITO

TOTALE POSTI – 400 AUTOVEICOLI

ZONA 2 – PARK NORD (accessibile da via Due Palazzi) – INGRESSO GRATUITO

TOTALE POSTI – 2.000 AUTOVEICOLI

Entrambi i parcheggi sono in una zona preclusa ai tifosi locali e verrà gestito da operatori durante la fase di parcheggio degli autoveicoli e da un servizio steward dedicato per l’indirizzamento dei tifosi ospiti all’interno del Settore Curva Nord Ospiti.

Chiusure stradali

Prevista anche la chiusura temporanea al traffico veicolare della bretella di uscita dello svincolo 3 della tangenziale di corso Australia, per le provenienze da sud, dalle ore 17 alle ore 24 di domenica 5 giugno, salvo anticipo e posticipo di orario dettato da contingenti esigenze legate al flusso dei tifosi in arrivo.

Bus navetta

In occasione della partita di domani si potrà raggiungere lo stadio con i bus navetta dedicati:

Navetta 1 - Partenze da Fs 19.00 arrivo allo Stadio 19.25

Navetta 2 - Partenze da Fs 19.25 arrivo allo Stadio 19.50

Navetta 1- Partenze da Fs 19.50 arrivo allo Stadio 20.15

Navetta 2- Partenze da Fs 20.15 arrivo allo Stadio 20.40



Ritorno: da fine partita le navette partiranno fino a 45 minuti dopo la il termine della stessa.