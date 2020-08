Viabilità e cantieri: via Tommaseo chiusa fino al 24 agosto

Saranno chiuse temporaneamente al traffico veicolare diverse vie della città: via Monsignor Girolamo Bortignon, da lunedì 31/08/2020 a martedì 15/09/2020; per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra le vie Monsignor Girolamo Bortignon e Gerolamo Dall’Angelo; via Leon Battista Alberti, tratto tra via Palladio ed il civico 8, proroga chiusura fino mercoledì 30/09/2020, per la demolizione di un edificio; via Ravenna, tratto compreso tra via Ancona e via Rimini, giovedì 20/08/2020 ( o venerdì 21/08 in caso di maltempo), dalle ore 6.00 alle ore 20.00, per poter effettuare il getto della platea di un edificio in costruzione. Per quanto riguarda Via Niccolò Tommaseo, tratto compreso tra via D. Valeri e via C. Goldoni, si proroga la chiusura fino al 24 agosto 2020 , per gli interventi sui sottoservizi propedeutici alla futura realizzazione della linea tranviaria.

