Nuovo ospedale a Padova Est, ecco le immagini video di come sarà la struttura di San Lazzaro

Nel futuro la sanità padovana potrà contare su due poli ospedalieri: il Polo Giustiniani e il Polo di Padova Est. Il Polo Giustiniani con una dotazione di 719 posti letto, avrà interesse locale e avrà un Pronto Soccorso, mentre il Polo di Padova Est con una dotazione di 963 posti letto, di cui 90 di terapia intensiva, avrà un Hub di alta specialità e uno interregionale.

Il "vecchio" ospedale

Nel dettaglio, il polo Giustiniani potrà contare sul nuovo ospedale pediatrico, in fase di realizzazione, che dovrebbe essere ultimato nei primissimi mesi del 2025 e su un nuovo ospedale "Mamma Bambino" che sorgerà al suo fianco, dopo che saranno demoliti gli edifici presenti in quell’area (Malattie Infettive, Clinica Ostetrica, Divisione Ostetrica, Palazzina Neuroscienze). Inoltre, in fase di redazione c'è anche il progetto dell’edificio polifunzionale che avrà un pronto soccorso, una radiologia e, solo in fase transitoria, il percorso nascite.

Il policlinico di Padova Est

Il polo di Padova Est (vedi video) disporrà, invece, di un’area dedicata di circa 40 ettari inserita nel quadrante est della Città di Padova e si svilupperà su una superficie di circa 212.000 metri quadrati. Avrà una piastra polifunzionale, edifici per le degenze, per le attività di outpatients, una torre della ricerca e un polo dei servizi. Il progetto di fattibilità ha avuto il contributo di 9 gruppi di lavoro tematici con 70 professionisti interni all’azienda sanitaria e un raggruppamento di progettisti esterni di oltre 120 ingegneri e architetti. Confortevole, tecnologico, sostenibile: sono i tre aggettivi chiave del polo di Padova Est in cui crede l'azienda ospedaliera. L’importo complessivo del quadro economico per la realizzazione dell’opera è di circa 871 milioni di euro. Per la fine dell'anno è prevista l'approvazione del progetto esecutivo.

Le sale operatorie

Le sale operatorie saranno 45 dotate di elevata tecnologia: sale ibride, sale angiografiche, sale operatorie Iort, sale endoscopiche, sale con robot e apparecchiature diagnostiche d’avanguardia (Rx, Tac, Rmn, Eco, Pet-Ct, Pet-Rm, ecc.). A corredo dell’attività assistenziale, è prevista la realizzazione della Torre della Ricerca inserita nel complesso ospedaliero dove l’attività universitaria integrerà con la ricerca, la didattica e il trasferimento tecnologico.