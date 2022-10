Vigilantes a bordo di bus e tram per evitare scontri tra passeggeri e controllori

Sudenti, lavoratori e pendolari, da oggi troveranno i vigilantes su bus e tram. Affancheranno i controllori di BusItalia per verificare biglietti e abbonamenti. Non saranno armati, ma faranno da supervisori, anche sui mezzi extraurbani. Nel momento del maggior caos per l'azienda, che ha i conti in rosso e spesso è costretta a far saltare corse, lasciando a piedi e fuori mano gli utenti, s'investe in sicurezza. A spingere erano stati i sindacati (Filt, Fit, Uilt, Faisa, Ugl, Sls, Sgb e Fast) che ritengono la loro presenza come una sorta di deterrente per evitare violente reazioni da parte dei passeggeri che si ostinano a viaggiare senza biglietto. I vigilantese potranno intervenire quando i passeggeri non in regola dovessero reagire e prenderseal con i controllori. Negli ultimi anni sono stati numerose le aggressioni dei controllori e degli autisti, sia in città che in provincia. Per ora si comincia con un contratto fino alla fine dell'anno, poi si vedrà.