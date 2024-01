Michele Capuano è il nuovo comandante dei carabinieri di Vigodarzere

Il maresciallo capo Michele Capuano ieri 16 gennaio ha assunto il comando della stazione carabinieri di Vigodarzere. Il sottufficiale, 42 anni, di Taranto, con una lunga esperienza maturata nella territoriale come carabiniere (arruolato nel 2001, ha prestato servizio nelle stazioni carabinieri di Caronno Pertusella in provincia di Varese e di Mirano), nel 2010 ha frequentato il corso per allievi Marescialli e nel 2011, con il nuovo grado è stato assegnato alla stazione Carabinieri di Noventa Padovana dove ha prestato servizio fino a ieri in qualità di vicecomandante.

Chi è

Ha svolto diverse indagini di contrasto in materia di stupefacenti, su reati contro il patrimonio e ha trattato diversi casi relativi a truffe e violenza di genere con applicazione della normativa sul “Codice Rosso”. Nel marzo 2022, a seguito di una rapina in villa con il sequestro di un’anziana signora a Noventa Padovana, ha concorso alle indagini che hanno portato all’arresto dei due autori del reato con successivo apprezzamento e compiacimento della scala gerarchica e della comunità di Noventa Padovana.