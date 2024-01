Decisive le telecamere per individuare gli autori del delitto di Busa

E' stato un 2023 importante sul fronte dei risultati quello da poco concluso dalla Polizia locale di Vigonza. Potenziati i controlli sul territorio e sulla sicurezza stradale. Oltre 375 multe in più rispetto all’anno scorso, stesso numero di incidenti, 69 i "furbetti" beccati a scaricare rifiuti sul territorio e 31 i servizi serali per il contrasto della guida in stato di ebbrezza. Sono alcuni dei numeri più salienti del bilancio dell’attività operativa della Polizia locale di Vigonza durante il 2023.

Sicurezza stradale e non solo

L'attività di controllo stradale è stata intensificata effettuando 2100 controlli veicoli (2mila nel 2022) ed elevato 1.675 sanzioni contro le 1.300 dell’anno precedente. Sono stati effettuati 80 sequestri e 28 fermi di veicoli ed il ritiro di 18 patenti guida. Durante i dodici mesi dello scorso anno gli agenti del comando di Vigonza hanno rilevato 72 incidenti sulle strade del territorio, uno in più rispetto al 2022. Sul fronte delle multe, la violazione principale al Codice della Strada resta quella legata all’eccesso di velocità. Tra le violazioni accertate ci sono anche le mancate revisioni (180), la circolazione senza assicurazione (76), l’uso del telefono alla guida (51). L'attività di controllo della Polizia locale ha interessato anche la verifica su mezzi pesanti e camion con 63 controlli di autocarri e 15 sanzioni. Nel corso dell’ultimo anno sono stati confermati, così come per il 2022, anche il numero di servizi serali finalizzati al controllo e al contrasto della guida in stato di ebbrezza con il pattugliamento degli agenti sul territorio attraverso la costante presenza di una pattuglia con tre operatori. Sono stati 1.053 i controlli effettuati sugli accertamenti anagrafici (1.200 nel 2022), e comunicate alla Procura della Repubblica 20 notizie di reato (32 nel 2022), nonché 2 segnalazioni alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti. Grazie, poi, all’acquisto e alla messa in funzione delle cosiddette foto trappole specifiche per il controllo dell'abbandono dei rifiuti, sono state accertate 69 violazioni al regolamento di Polizia Urbana.

Il parere dell'assessore e del sindaco

«Altro dato rilevante è quello relativo alla gestione delle 45 richieste di accesso al sistema di videosorveglianza, contribuendo in maniera determinante all'identificazione degli autori dell'omicidio avvenuto in Busa a settembre e al ritrovamento del ragazzo gettatosi dal ponte della ferrovia. Questo conferma che il lavoro professionale e costante dei nostri agenti si è concentrato su molti fronti, dalla sicurezza al contrasto ai rifiuti selvaggi al controllo stradale – commenta l’assessore alla sicurezza Marco Polato -. I dati del bilancio confermano che i nostri agenti sono impegnati su più settori e su più livelli e dei quali dobbiamo essere orgogliosi. Non solo quindi multe come qualcuno dipinge l’operato dell’agente di polizia locale, ma invero lo sforzo continuo e giornaliero di rafforzare la convivenza civile ed il buon uso della “cosa pubblica”. E ciò lo si raggiunge attraverso la prevenzione attuata con la presenza sul territorio degli agenti, il rispetto delle leggi e dei Regolamenti di cui ci siamo dotati, l’ascolto dei bisogni e delle difficoltà che incontra il cittadino, l’educazione stradale a partire dai più piccoli, i servizi per la sicurezza della circolazione stradale e per assicurare il mantenimento di un ambiente pulito. Anche nel 2023 si è lavorato per ottenere il giusto equilibrio fra le attività di sensibilizzazione, prevenzione e repressione. E a tutti gli agenti del Comando e al Comandante Massimo Bettella vanno i miei personali ringraziamenti e quelli di tutta l’amministrazione comunale». Nel 2023 il Comando di Polizia Locale ha provveduto anche ad una rivisitazione della vestizione degli agenti, con completando la vestizione dei nuovi assunti (un agente ed un dipendente amministrativo). È stato poi acquistato un nuovo furgone elettrico opportunamente attrezzato come ufficio mobile. L'addestramento all'uso dell'arma è stato effettuato con 2 sessioni di tiro presso il poligono di Padova e corso maneggio armi. Particolare attenzione, anche l’anno scorso, è stata rivolta alla formazione, educazione e prevenzione nelle scuole attraverso incontri in classe con gli studenti sul corretto comportamento in strada. Attività che verrà incentivata nell’anno scolastico in corso. «I dati parlano chiaro e non ci sono solo le multe, ma numerosi interventi per la sicurezza, per garantire il rispetto del Codice della strada, per il contrasto all'abbandono di rifiuti, per le notifiche di atti giudiziari, fino alla valorizzazione del mercato, agli accertamenti anagrafici e tanto altro – aggiunge il sindaco Gianmaria Boscaro -. Abbiamo impostato i controlli per dare priorità alla sicurezza stradale e non per fare cassa, e in particolare partendo dalle situazioni più pericolose come le mancate revisioni e le mancate coperture assicurative. E per quanto riguarda gli eccessi di velocità, i controlli vengono eseguiti tramite rilevazione mobile nei punti più sensibili e nei tratti all’interno dei quartieri dove i cittadini ci segnalano auto che corrono ad alta velocità mettendo a rischio la sicurezza dei residenti

soprattutto dei bambini e delle persone fragili».