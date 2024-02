Il carnevale conquista grandi e piccini: pubblico record

La magia del Carnevale invade le frazioni di Busa e Perarolo e fa il pieno di pubblico. È stata una manifestazione partecipata, vivace e colorata quella di domenica 4 febbraio. Un successo di partecipanti per la passeggiata in maschera accompagnata da trampolieri, figuranti con costumi da dinosauri, e dal buttafuoco, che si è svolta per le vie di Busa e di Perarolo, proposta e organizzata dal comune di Vigonza in collaborazione con la parrocchia di Perarolo e la Pro Loco di Vigonza. Tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli, rigorosamente in maschera. Il corteo è partito dal centro di Busa e ha percorso le vie della frazione arrivando in piazza a Perarolo dove c’erano i gonfiabili e diversi punti di ristoro con proposte dolci e salate, e le immancabili frittelle, ed un piccolo palco con musica e balli di gruppo per i bambini con l’animazione dei ragazzi dell’ACR.

Il commento

«È stato pomeriggio stupendo con tantissime famiglie e bambini che hanno invaso le strade di Perarolo e Busa per la sfilata e il carnevale in piazza – ha detto il sindaco Gianmaria Boscaro - un grazie a tutti i volontari, alla protezione civile comunale, alle associazioni “Polisportiva di Vigonza” , “il cavallo è vita” e “La Ruota”, per aver vivacizzato la festa, ad Andrea Coppiello che ha portato un asinello che è stato preso d’assalto dai bambini che hanno potuto fare un giro a dorso dell’animale. Grazie anche alla Parrocchia di Perarolo e la Pro Loco Vigonza che hanno reso speciale il pomeriggio di tanti bambini che hanno potuto giocare tra maschere, trampolieri, sputafuoco, giostre, asinelli e pony». Nell’area giochi accanto al patronato è stato allestito il “Pozzo di San Patrizio” dal quale i bambini hanno potuto pescare un regalo o un gioco da portarsi a casa come ricordo della festa.