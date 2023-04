Dorina Tacchetto festeggia 100 anni con parroco e il sindaco

Oggi 12 aprile 2023, festeggia 100 anni Dorina Tacchetto di Capriccio di Vigonza. A salutarla la figlia Mariarosa, i nipoti Luca, Rudy, Denis e Matteo, i pronipoti Angela, Riccardo, Alessandro, Daniele, Giorgia, Alberto, Francesco e Maria Vittoria. La festeggiata ha lavorato una vita nel settore calzaturiero come orlatrice e ha svelato il suo segreto: «Il segreto per vivere bene? Lavorare tanto, stare attenta a tavola e muoversi il più possibile». A farle visita è venuto il sindaco Gianmaria Boscaro e il parroco don Andrea. Alla neo centenaria gli auguri affettuosi anche dalla redazione di Padovaoggi. A Capriccio di Vigonza la festeggiata è molto conosciuta. Nella giornata odierna sono stati tanti i cittadini che l'hanno raggiunta per farle gli auguri e rimarcarne le qualità umani e professionali che l'hanno sempre contraddistinta.