Fibra ottica veloce: si amplia l'offerta per i cittadini

Fibra ultra veloce: anche la frazione di Codiverno e la località di Codivernarolo saranno presto collegate alla rete. Entro pochi mesi, dopo la realizzazione delle opere preliminari di posa e gli scavi necessari, sarà possibile per i cittadini di via Dalesmanini Speronella essere finalmente connessi alla rete dati di ultima generazione. E lo sarà anche per i residenti in via Isonzo, via Bosco, via Montebello, via Piave ed alcune vie limitrofe rientranti nella medesima area compresa tra viale Vittorio Veneto e via Monte Ortigara.

«Siamo riusciti ad ottenere questo risultato positivo dando così voce ai cittadini che da diverso tempo segnalavano la mancanza di copertura e l’esigenza di connessione per motivi di studio e lavoro – ha detto il vicesindaco e assessore alla Innovazione tecnologica, Giulia Valveri - a breve finalmente anche queste zone potranno avvalersi di una connessione veloce, contattando direttamente gli operatori di copertura. Desidero ringraziare i consiglieri Barbara Bizzotto e Walter Grandesso, sempre attenti alle esigenze del territorio, per aver portato all’attenzione dell’amministrazione comunale le richieste dei cittadini. Un grazie doveroso anche ai dipendenti dell’ufficio Tecnico comunale». La rete della fibra ultraveloce ha avuto un’importante estensione lo scorso anno quando, proprio a giugno, sono partiti alcuni cantieri sul territorio comunale dando così un’accelerata determinante per migliorare ed ampliare la connessione internet in tutto il territorio comunale. «Grazie all’intesa raggiunta dal Comune con alcuni operatori del settore – aggiunge l’assessore Valveri - attualmente nel territorio stanno operando FiberCop, Open Fiber e Lenfiber, tre società

specializzate del settore per investimenti complessivi superiori ai tre milioni di euro. I lavori permetteranno al paese di essere coperto pressoché totalmente dalla fibra ottica: un risultato importante per Vigonza, visto che imprese e cittadini, se lo vorranno, potranno beneficiare di un servizio di rilevante importanza. Il Comune ha concesso alle tre aziende l’utilizzo delle infrastrutture comunali per la posa dei cavi necessari al collegamento ad alta velocità, e nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale».