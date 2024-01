Controlli statici al ponte dell'autostrada: disagi solo notturni

Controlli statici e di manutenzione nel sottopasso dell’A4 sopra via Regia a Vigonza. Per ridurre al minimo i disagi alla viabilità lungo una delle principale regionali che collega Padova con Venezia, i lavori verranno eseguiti di notte. Proseguono le ispezioni diagnostiche dei sottopassi autostradali di Vigonza. La società "Autostrade per l’Italia" che controlla le tratte autostradali italiane, ha comunicato la necessità di procedere alla verifica del manufatto avviando un’ispezione di alcuni giorni sull’intradosso del sottopasso lungo la Regionale 11 “Padana Superiore" al km 365+700 nel tratto che attraversa il territorio del comune di Vigonza, all’altezza di via Venezia. Un’azienda specializzata, infatti, controllerà il manufatto e sarà quindi necessario modificare la viabilità. Lo scopo dei lavori di indagine è innanzitutto l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche dello stato di conservazione delle strutture, per poi valutare la necessità di eventuali interventi di consolidamento.

Le dichiarazioni

«Ringrazio per l’attenzione alla sicurezza da parte della società Autostrade in merito allo stato dei sottopassi nel nostro territorio - ha detto il sindaco Gianmaria Boscaro - anche altri manufatti sono stati oggetto nei mesi e negli anni scorsi di analoghe verifiche statiche che hanno avuto tutte risultati buoni e che quindi ci tranquillizzano sullo stato di conservazione delle opere». Le operazioni di verifica e ispezioni sono iniziate ieri 29 gennaio e dureranno fino al 3 febbraio e via Venezia sarà, di conseguenza, percorribile a senso unico dalle 21 alle ore 6.30, perché parte della pista ciclabile che scorre lungo la strada sarà occupata dai macchinari.