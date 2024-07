"Fumata bianca": torna l'ambulatorio ginecologico al consultorio

Sarà ripristinato l’ambulatorio ginecologico al consultorio familiare di Vigonza. Dal 29 luglio riapre il servizio che era stato interrotto a febbraio per il pensionamento del medico, e da novembre arriverà anche un secondo specialista. «Dopo aver portato all’attenzione del direttore generale dell’Ulss 6 Paolo Fortuna, che ringrazio, il grave disservizio che si era venuto a creare tra la popolazione femminile per l’assenza di un servizio specialistico tra gli ambulatori alla sede del consultorio – spiega il sindaco Gianmaria Boscaro - con soddisfazione abbiamo ottenuto il risultato che speravamo e la situazione è stata risolta grazie alla comunicazione che sarà ripristinato il servizio del medico di competenza».

L'iter burocratico

«È stato un lungo lavoro fatto di mail e corrispondenza con il direttore del distretto ma anche con l’assessore regionale Lanzarin. È vero che le donne potevano rivolgersi al distretto di Vigodarzere o a Camposampiero - ha proseguito il sindaco - ma non mi sembrava giusto visto che a Vigonza abbiamo una struttura come il consultorio che ha sempre funzionato bene ed è apprezzato. Siamo molto contenti di questo risultato». I disagi raccolti tra le cittadine per la mancanza di un ginecologo presso il distretto, sono stati numerosi. Molti di questi sono stati segnalati anche alle consigliere comunali di maggioranza Marisa Grisenti e Barbara Bizzotto che hanno fatto emergere il problema anche all’interno della terza commissione. «Essendo membro della terza Commissione ho messo a conoscenza del problema anche gli altri consiglieri - ha riferito Marisa Grisenti - e con la collega Barbara Bizzotto abbiamo sollecitato perché il servizio venisse attivato al più presto. Con grande soddisfazione possiamo dire che il nostro impegno è di aiuto a molte donne». «Ho ricevuto diverse segnalazioni dalle nostre concittadine e grazie alle segnalazioni ed insistenze mie e della consigliera Grisenti - aggiunge Barbara Bizzotto - siamo riuscite a spingere per far ripristinare un servizio veramente importante. Siamo molto sensibili ai problemi del sociale». «Ringrazio la direzione dell’Ulss per aver ascoltato le nostre richieste – ha puntualizzato Boscaro - ringrazio anche le consigliere comunali per aver sollevato il problema e l’assessore Sabrina Boscaro che ha seguito tutto l’iter. La ripresa dei servizi risponde a una richiesta crescente dell’utenza di zona e avverrà progressivamente e in parallelo con il reclutamento del personale medico necessario per potenziare queste attività specialistiche. L’ambulatorio ginecologico riaprirà a partire dal 29 luglio ed un secondo medico ginecologico prenderà a servizio a novembre. Inoltre la direzione ha deciso di aumentare le ore di servizio, portandola da 20 a 25».