Lavori di ammodernamento della cabina elettrica: disagi limitati

Lavori alla cabina elettrica di Perarolo di Vigonza oggi e mercoledì 24 aprile. La società E-Distribuzione, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico del territorio, ha programmato una serie di interventi per i giorni di lunedì 22 e mercoledì 24 aprile, per l'ammodernamento della cabina elettrica situata in via Brustolon nella frazione di Perarolo. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico nelle vie centrale del paese.

La spiegazione

«Si tratta di un intervento funzionale e finanziato dal Pnrr - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Cacco - e che prevede la sostituzione della componentistica elettromeccanica, attraverso l’installazione di nuovi sezionatori di linea, più resistenti ed efficienti, e di nuove apparecchiature dotate delle migliori innovazioni tecnologiche. In tal modo sarà possibile garantire una migliore qualità e continuità del servizio elettrico per poi procedere con il collegamento alla rete. Come amministrazione abbiamo aperto un dialogo costante con E-Distribuzione per monitorare l'andamento dei lavori e per limitare il tempo di assenza di corrente in un'ora. Ringrazio anticipatamente i residenti per la comprensione ma si tratta di lavori che non possono essere rinviar in quanto la cabina elettrica necessita di un urgente intervento di ammodernamento funzionale».