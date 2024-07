Messa in sicurezza del sottopasso: disagi alla viabilità

Il sottopasso autostradale di via Diaz a Perarolo di Vigonza chiuso per lavori. Da oggi lunedì 8 a sabato 20 luglio la strada sarà interdetta al transito dei veicoli per consentire l’esecuzione due diversi interventi. Il primo, in programma dall’8 al 15 luglio riguarda la realizzazione di alcuni lavori di manutenzione ordinaria sul manufatto che saranno realizzati dalla società Concessioni Autostradali Venete – Cav Spa. Successivamente, dal 15 al 20 luglio, il sottopasso resterà chiuso per l’intervento di rifacimento del tratto ciclopedonale.

I commenti

«Abbiamo cadenzato i due cantieri in modo da unirli per ridurre i tempi di chiusura – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Cacco -. inoltre abbiamo concordato con le ditte interessate l'inizio dei lavori dopo la conclusione dell'anno scolastico per ridurre il più possibile i disagi alla circolazione. Resterà aperto un passaggio ciclopedonale per garantire il collegamenti con il centro della frazione. Con l’avvio dei lavori su via Diaz si realizza un’opera di messa in sicurezza dell’entrata e dell’uscita dal sottopasso autostradale della pista ciclopedonale che corre sul lato est della strada, la riqualificazione del percorso esistente all'interno del sottopasso e la sistemazione dei marciapiedi nel lato opposto. Nel corso dell’anno è stato fatto un importante lavoro di analisi soprattutto per quanto riguarda la mobilità debole. Questi primi interventi sono la risposta concreta alle richieste fatte dai cittadini; siamo già al lavoro sui nuovi progetti che prevedono la sistemazione degli altri tratti di viabilità che da anni sono classificati come problematici». «Quest’opera si inserisce nei vari interventi – aggiunge il sindaco Gianmaria Boscaro - che sono in corso in

tutte le frazioni per migliorare la vivibilità della città e per risolvere i problemi di criticità segnalati dai nostri cittadini».