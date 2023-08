Vigonza dice addio a "Gina" Luigina Tromben, 94 anni

Ricevuta la notizia della scomparsa di Luigina Tromben nella giornata di ieri 23 agosto, l’amministrazione comunale di Vigonza ha voluto rivolgere le più sentite condoglianze alla famiglia ed esprimere la vicinanza in particolare alle sorelle e ai nipoti. Luigina Tromben era nata a Vicenza il 9 giugno 1929, negli anni Sessanta aveva conosciuto l’architetto Quirino De Giorgio a Padova e da allora in poi aveva vissuto insieme a lui ad Abano Terme, gestendo la famosa boutique Saint George’s, arredata appositamente per lei dall’architetto. Luigina Tromben è stata per Vigonza una presenza importante e decisiva fin dagli anni Novanta quando, insieme all’inseparabile compagno, ha riannodato i fili di un rapporto affettivo che legavano l’architetto futurista a Vigonza fin dalla realizzazione, nel 1938, di quella che considerava l’opera a cui era più legato in assoluto, il Borgo rurale e il Teatro.

"Gina" e Vigonza

Il lavoro che “Gina”, come tutti la chiamavamo, ha dedicato al riordino, alla sistemazione e alla conservazione del materiale di lavoro dell’architetto, composto da migliaia di documenti, disegni, tavole, schizzi e fotografie, che costituivano i tanti progetti realizzati in una carriera che ha attraversato tutto il Novecento, ha permesso di costituire a Vigonza l’archivio Quirino De Giorgio. Grazie anche all’incoraggiamento e allo stimolo che Gina ha sempre avuto verso il Comune, ora l'archivio è inserito nel principale circuito nazionale degli archivi dedicati all’architettura e le opere di Quirino De Giorgio sono sempre più all’attenzione delle Soprintendenze per la loro tutela e valorizzazione. Tutta l’opera di Quirino De Giorgio è stata posta all’attenzione internazionale nel 2019, con il contributo fondamentale di Gina, dalla pubblicazione di Michel Carlana, Luca Mezzalira e Curzio Pentimalli “Quirino De Giorgio An Architect’s Legacy”.

Il ricordo del sindaco Gianmaria Boscaro e dell'assessore alla Cultura

«La comunità la ricorderà sempre, sorridente e gioiosa, come l’abbiamo incontrata nel 2017 all’inaugurazione del restaurato Borgo rurale accolta da tutta Vigonza - ha commentato il sindaco Gianmaria Boscaro - non ho avuto modo di conoscerla personalmente, ma a nome di Vigonza ringrazio lei e la famiglia per l’importante aiuto nella costruzione di un importante patrimonio culturale». «Proprio di recente - ha rimarcato l'assessore alla Cultura Giulia Valeri - l'assessorato alla cultura ha organizzato un’intervista con la signora, che diventa quasi un testamento spirituale».