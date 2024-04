Il territorio comunale si veste di "luce" nuova

Complessivamente a Vigonza, sono attivi oltre 5300 punti luce posizionati su 4778 pali, suddivisi in 177 quadri elettrici. Allo stato attuale solo il 30% dell’illuminazione pubblica esterna è a sorgente LED, il resto è costituito da lampade al sodio alta pressione (56%), a ioduri metallici (8%) e vapori di mercurio (4%). Lavori di efficientamento energetico nella rete dell‘illuminazione pubblica per 450 mila euro nel comune di Vigonza. È stata aggiudicata nei giorni del mese di aprile la gara per l’esecuzione degli interventi che interessano, per il momento, le frazioni di Vigonza, Perarolo e Busa e che riguarda l’efficientamento energetico e l’adeguamento delle reti di illuminazione pubblica di proprietà del comune di Vigonza.

Parla il sindaco

«Si tratta - ha detto il sindaco Gian Maria Boscaro - di un grosso intervento di efficientamento energetico per 450 mila euro che prevede anche la sostituzione delle lampade danneggiate con le violente tempeste della scorsa estate, la sostituzione dei corpi illuminanti con prodotti di ultima generazione e la sistemazione dei pali. Questa prima tranche di lavori verranno conclusi entro 120 giorni e, a seguire, partiranno gli altri che interesseranno le frazioni di San Vito e Codiverno per le quali stiamo chiudendo il progetto d’illuminazione 3L per avviare l’efficientamento, mentre per Pionca e Peraga sono previsti interventi con fondi del PNRR. Con questo pacchetto tocchiamo - ha proseguito - tutto il territorio e aggiungo che tra la fine dell’estate e l’autunno dell’anno scorso abbiamo già eseguito interventi di efficientamento sulla rete di illuminazione pubblica per 130.000 euro. Quindi, entro un anno, contiamo di raggiungere l’obiettivo di arrivare al 70% di efficientamento energetico nella rete».

La procedura

Per le strade interessate il progetto di bando prevede la sostituzione delle armature esistenti di tipologia al sodio alta pressione e mercurio, con nuove a tecnologia Led. Vengono poi previste le seguenti estensioni di impianto: in via Pastore (rimozione di 2 punti luce con sostegno in calcestruzzo e linea aerea) ed estensione impianto; in via Santa Francesca Cabrini (completamento impianti); in via Livorno (illuminazione laterale di collegamento tra via Firenze e via Torino); vicolo G. Barbarigo (2 nuovi punti luce). Il progetto prevede inoltre il rifacimento del primo tratto di via Molino fino al parcheggio della scuola primaria, con sostituzione dei sostegni esistenti che risultano ammalorati. Verranno aggiunti punti luce nel tratto finale di via della Costituzione verso via Maroncelli, per aumentare l’uniformità dell’illuminazione. I corpi illuminanti Led saranno con temperatura di colore 4000k per omogeneità con i restanti interventi già eseguiti nel territorio comunale, mentre per l’aerea circostante il municipio vengono previsti apparecchi a 3000K. «Tutti questi interventi - ha puntualizzato l'assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Cacco - possono essere eseguiti in tempi rapidi perché come Comune abbiamo approvato il PICIL che ha individuato palo per palo e lampada per lampada quelle che sono le esigenze. Il piano ha fotografato lo stato di fatto dell’illuminazione esterna comunale con lo scopo di disciplinare, organizzare e ottimizzare i prossimi interventi che hanno incidenza sulla pubblica illuminazione. L'approvazione del PCIL e gli interventi ad esso collegati hanno un’importante valenza ambientale, economica e tecnica».