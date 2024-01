«Snellire la burocrazia e fornire maggiori servizi ai cittadini»

La giunta di Vigonza delibera il Piano triennale per l’informatica. Su proposta del vicesindaco e assessore all’Innovazione Tecnologica Giulia Valveri, dal 10 gennaio il comune di Vigonza si è dotato di uno Piano nuovo, adottato per la prima volta, per la promozione della trasformazione digitale. Il Piano Triennale per l'Informatica nella pubblica amministrazione è uno strumento essenziale, ora per la prima volta adottato anche a Vigonza, per promuovere l'innovazione digitale attraverso la individuazione delle linee strategiche in materia di digitalizzazione dell'ente ed implementazione delle potenzialità informatiche. Si tratta di uno strumento di riferimento molto importante che guiderà l'Ente per i prossimi anni e che in parte è già in corso di attuazione grazie all'intenso lavoro di innovazione che è stato avviato dal 2023 e che sta impegnando l'Ente in ogni suo settore grazie anche ai fondi derivanti dal PNRR.

Le garanzie degli amministratori

«Con questo Piano, adottato in linea con il Piano 2022-2024 redatto dall'Agenzia Digitale per l'Italia (AGID) – commenta l’assessore Valveri -, poniamo le basi per l'impegno attuale e futuro diretto a migliorare, tra le altre cose, l'accesso online ai beni e servizi per i cittadini e le imprese con una guida metodologica ed operativa per le azioni di transizione digitale, a snellire i procedimenti burocratici, aumentare la sicurezza informatica dei dati e l'efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici. Desidero ringraziare tutti i dipendenti dell’Ufficio CED che lo hanno predisposto e che stanno lavorando senza sosta per il miglioramento dell’architettura digitale del nostro Comune». L‘evoluzione delle soluzioni tecnologiche e l’adeguamento delle norme rivolte all’ambito della digitalizzazione, nonché gli interventi finanziari europei e nazionali sul tema, stanno accompagnando e rafforzando notevolmente la strada della trasformazione digitale già in corso. «Questo Piano – aggiunge il sindaco Gianmaria Boscaro - costituisce una novità assoluta per l’amministrazione di Vigonza. E solo dopo un anno dal nostro insediamento siamo riusciti a redigerlo. Il comune di Vigonza si è adeguato e ora l’obiettivo al quale puntiamo è la razionalizzazione nell'acquisizione di beni e servizi informatici e di telecomunicazione in

funzione della realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi di qualità facilmente utilizzabili dai cittadini, dalle realtà produttive e dai commercianti».