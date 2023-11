Nel parco di villa Draghi il corso di ricerca persone scomparse della Protezione civile provinciale 

La Regione del Veneto e il Servizio di Protezione Civile della Provincia di Padova hanno scelto il parco di Villa Draghi come sede per il «Corso Ricerca Persone Scomparse» che si svolgerà domenica 5 novembre. Nel parcheggio del Rustico di Villa Draghi in Via Fermi ci sarà il raduno dei volontari e verrà allestito il campo base a supporto dei Vigili del Fuoco.

Il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse prevede che la forza dell’ordine che riceve una segnalazione di scomparsa, inserisca la notizia nel sistema di indagine interforze e diffonda alle altre Forze di polizia la richiesta di concorso nelle ricerche. Le attività possono concludersi in poche ore o giorni o possono protrarsi per periodi più lunghi; in alcune specifiche situazioni può essere necessario promuovere la "ricerca sul campo" nel luogo in cui è stata avvistata per l'ultima volta la persona o dove si presume sia scomparsa. In questi casi è istituita un'unità di ricerca coordinata dai Vigili del Fuoco, a cui possono partecipare oltre che le Forze dell'ordine anche altre strutture di volontariato di protezione civile.

«Il contesto geografico di Villa Draghi - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - l’area collinare e boscosa dei Colli Euganei, caratterizzata da fitta vegetazione e zone impervie, è considerata scenario a rischio in caso di scomparsa di persone. Inoltre, all’interno della zona termale di Abano Terme e Montegrotto Terme, la vicinanza della rete autostradale Padova-Boara Pisani (A13) e la presenza della linea ferroviaria Padova-Bologna costituiscono elementi che possono favorire il rapido allontanamento di persone consapevoli dalla dimora abituale o da altre strutture o domicili temporanei. Per questo la zona è stata ritenuta adatta all’esercitazione e noi facciamo volentieri la nostra parte concedendola gratuitamente. Chiediamo ai cittadini di avere pazienza perché dalle ore 19 di sabato 4 aprile e per tutta domenica 5 aprile sarà disponibile per la sosta delle vetture solo metà del parcheggio del rustico».